In casa Inter è già tempo di calciomercato, con il top club spagnolo che guarda con interesse al pilastro di Conte: controproposta, Marotta punta un ex Juventus

L’Inter viaggia spedita verso il suo 19esimo tricolore, con il Milan secondo ormai troppo distante per impensierire la truppa di Conte. Dal calcio giocato al calciomercato, i nerazzurri possono vedere l’addio di uno dei cardini di questa stagione: top club spagnolo alla finestra, Marotta propone lo scambio.

Calciomercato Inter, Brozovic può partire: Marotta tenta lo scambio

Marcelo Brozovic e l’Inter, in estate, potrebbero dirsi addio. Il centrocampista croato è in scadenza nel giugno 2022 con la società meneghina e, con il rinnovo che ancora non è arrivato, la cessione resta un’ipotesi viva. A farsi avanti sarebbe il Barcellona che ritiene Brozovic l’ideale rinforzo per la mediana di Koeman. L’Inter chiede per il centrocampista non meno di 30 milioni, con Marotta pronto ad avanzare un’altra idea alla dirigenza blaugrana.

L’ad nerazzurro punta Miralem Pjanic che, a Barcellona, ha deluso e potrebbe essere sacrificato. Uno scambio che, tuttavia, pare di difficile realizzazione. Le valutazioni di Brozovic e Pjanic restano molto distanti (l’ex Juventus vale 45-50 milioni) e lo scambio, alla pari, sarebbe dunque da escludere per evitare una pesante minusvalenza ai conti della società spagnola.

Situazione dunque in divenire, il Barcellona rimane alla finestra per Brozovic: l’inserimento di Pjanic sembra, al momento, un’idea troppo complicata da portare a compimento.