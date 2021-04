Il flop del tecnico porta a un nuovo sondaggio della società: il club di Premier League mette nuovamente nel mirino Allegri

È un’annata davvero complicata quella del Tottenham, che nonostante una rosa importante sta riscontrando difficoltà praticamente in ogni competizione. La compagine inglese è uscita con largo anticipo in Europa League perdendo già agli ottavi di finale contro la Dinamo Zagabria, squadra sulla carta inferiore che ha effettuato una clamorosa rimonta nella gara di ritorno ribaltando la sconfitta per 2-0 rimediata nell’andata.

Oltre a questo fallimento, gli ‘Spurs’ stanno andando male anche in campionato e ora rischiano di finire fuori dalle competizioni europee per la prossima annata. Il Tottenham ieri ha pareggiato per 2-2 contro l’Everton e attualmente la zona Champions League dista cinque punti, ma chi è attualmente quarto deve disputare una gara in più e pertanto lo svantaggio potrebbe aumentare.

Calciomercato, flop Mourinho: nuovo sondaggio del Tottenham per Allegri

Questo rendimento negativo del Tottenham potrebbe far riflettere la società, che potrebbe quindi decidere di esonerare il tecnico Jose Mourinho. L’attenzione degli ‘Spurs’ potrebbe ricadere nuovamente su Massimiliano Allegri, per il quale ci sarebbe un nuovo sondaggio effettuato dalla società.

Il tecnico italiano è ancora seguito da Juventus e Roma, ma non si esclude ancora nulla visto che la sua situazione è in bilico. Due anni fa è arrivato l’esonero proprio dalla ‘Vecchia Signora’ e da allora non ha più allenato, ma è pronto a ripartire con grande voglia in estate: resta solo da capire quale squadra incrocerà il suo destino.

Il Tottenham aveva seguito Allegri già in passato e ore che le cose non stanno andando per il verso giusto potrebbe esserci un nuovo assalto.