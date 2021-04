Brutte notizie per la Juventus, contro l’Atalanta l’allenatore Andrea Pirlo dovrà rinunciare al portoghese Cristiano Ronaldo

Non arrivano buone notizie per i tifosi della Juventus. L’allenatore Andrea Pirlo ha infatti annunciato in conferenza stampa prima della delicata partita contro l’Atalanta a Bergamo che uno dei suoi migliori giocatori, Cristiano Ronaldo, non potrà essere in campo per problemi ai flessori. “Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo“, ha detto il mister bresciano.