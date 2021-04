Dopo il via libera al pubblico all’inaugurazione di Euro2020, il governo dà l’okay anche ai tifosi dal primo maggio, ma solo in zona gialla

Possono tirare un sospiro di sollievo tutti gli appassionati di calcio, e i tifosi: dal primo maggio, il governo ha dato infatti il via libera al ritorno del pubblico negli stadi. Mille tifosi per impianto sportivo all’aperto, e solo in zona gialla, queste le novità da quanto apprende l’Ansa da fonti governative. Dopo, quindi, l’ok alla presenza del pubblico per l’inaugurazione allo stadio Olimpico dei prossimi Europei, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, regala un’altra gioia a tutti i fan, che da più di un anno sono costretti a vedere le partite dei loro beniamini davanti al divano.

Pubblico negli stadi, ok del governo: dal primo maggio sì a 1000 tifosi | La smentita di Costa

A frenare però l’entusiasmo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha smentito: “Non c’è ancora nulla di ufficiale, è una riflessione che non è ancora stata approfondita, non c’è una posizione netta in questa direzione“, ha dichiarato. E ha aggiunto: “Se ci saranno le condizioni saremo ben contenti di poterlo fare, ma non c’è ancora una decisione certa, stavamo ragionando sull’ultima giornata di campionato, sulle ultime due, ma è una riflessione ancora aperta”.

“Ciò che è certo è che gli Europei si giocheranno in Italia col pubblico e sono ottimista per la finale di Coppa Italia, ma anche per la finale degli Internazionali di tennis a Roma del 16 maggio potrebbe essere una bella occasione per garantire una percentuale di pubblico in presenza. Stiamo valutando i dati e dando segnali chiari di riapertura, credo che alcune decisioni importanti siano state prese”, ha concluso il sottosegretario Costa.