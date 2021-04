In arrivo il nuovo accordo per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan in sede di calciomercato: possibile firma in giornata, le ultime

Il Milan si prepara per affrontare al meglio il finale di campionato. La squadra è riuscita a vincere, seppur soffrendo, l’ultima partita in trasferta contro il Parma. Gli uomini di Pioli, quindi, sono riusciti a tenere a distanza le dirette concorrenti nella corsa alla prossima Champions League. Conservato momentaneamente il secondo posto in classifica a quota 63 punti dopo 30 giornate. L’obiettivo principale rimane, perciò, pienamente alla portata, mentre lo scudetto sembra ormai affare dell’Inter. La società, nel frattempo, continua a muoversi in sede di calciomercato per farsi trovare pronta al nuovo possibile impegno. Protagonista in negativo dell’incontro con i ‘Crociati’ è stato certamente Zlatan Ibrahimovic, che ha rimediato una giornata di squalifica a causa di un’espulsione diretta e salterà il match contro il Genoa. Arrivano, però, importanti novità riguardo al rinnovo del campione svedese: vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, possibile firma in giornata per Ibra

Se il Milan riuscirà ad ottenere un ritorno nella massima competizione europea, la stagione potrà certamente essere considerata positiva nel complesso. Lo lotta per lo scudetto, infatti, non era in programma la scorsa estate. Gli uomini di Pioli hanno fatto il possibile per mantenere il passo dell’inarrestabile Inter, ma un calo era inevitabile dopo il grande girone d’andata. La società, quindi, può dirsi soddisfatta fino a questo momento e, intanto, tiene d’occhio movimenti riguardanti il calciomercato.

In particolare, tiene banco la questione legata ai rinnovi. Maldini, durante il pre-partita del match con il Parma, aveva confermato l’accordo in dirittura d’arrivo per il prolungamento di Ibrahimovic. Ora ci sarebbe un’altra importante novità in questo senso: la firma del fuoriclasse 39enne è possibile sia prevista in giornata.

Questa ufficialità permetterebbe alla dirigenza di concentrarsi su altri fronti, come la nuova intesa di Gianluigi Donnarumma. Ci sarà da pensare, poi, anche agli innesti, per affrontare al meglio il nuovo probabile doppio impegno. Il rinnovo di Ibra, nel frattempo, rappresenterebbe una conferma importante in attacco per la prossima stagione. Darebbe non poca fiducia, inoltre, per finire al meglio l’attuale Serie A. Possibili novità a breve.