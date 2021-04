Calciomercato Milan, Romagnoli in uno scambio super | Beffa Juventus

Il Milan potrebbe perdere il suo capitano Alessio Romagnoli, impostando uno scambio che però befferebbe la Juventus

Il Milan è alle prese con diverse trattative per il rinnovo del contratto dei suoi elementi più importanti. La cavalcata della squadra di Pioli è stata di ottimo livello, soprattutto nella prima parte di stagione. Paolo Maldini deve già iniziare a valutare il futuro dei vari Donnarumma, Calhanoglu, Ibrahimovic, Kessie e Romagnoli, questi ultimi due col contratto in scadenza nel 2022. Specialmente il capitano del Milan sembra essere in bilico, dato che Tomori ha scalato le gerarchie.

Milan, scambio col PSG

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, una delle squadre interessate ad Alessio Romagnoli è il Paris Saint-Germain. Leonardo lo conosce da tempo e il difensore italiano piace a Pochettino, che vorrebbe un terzo elemento per competere con Kimpembe e Marquinhos. Il Milan potrebbe chiedere il cartellino di Mauro Icardi per lasciar andar via il proprio capitano, per uno scambio impostato sulla base di 50-55 milioni di euro.

Una sorta di ‘vendetta’ nei confronti della Juventus, da tempo sull’argentino, che ha avviato delle manovre di disturbo per ingaggiare Gianluigi Donnarumma. L’ostacolo principale dell’operazione è lo stipendio di Maurito, sopra i 10 milioni di euro a stagione.