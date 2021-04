Calciomercato Juventus, scambio col PSG in vista? Szczesny potrebbe finire nella maxi-operazione con i francesi: nel mirino c’è l’argentino Paredes

Con il sogno Donnarumma che monta con il passare delle settimane, il futuro di Wojciech Szczesny potrebbe apparire sempre più lontano da quello della Juventus. Il polacco resta sicuramente uno dei migliori portieri del nostro campionato, ma nell’ultima stagione non sembra aver convinto al 100% e il suo nome sarebbe in cima alla lista dei possibili sacrificabili, in vista di una plusvalenza da mettere a segno nel corso della prossima estate. Ragion per cui, i bianconeri scrutano il mercato e ragionano sul da farsi: nel mentre, anche la possibilità di piazzare l’ex Arsenal e Roma in uno scambio tra big, per emulare (con le debite proporzioni) l’affare Pjanic-Arthur, portato a termine la scorsa estate col Barcellona.

Calciomercato Juventus, Szczesny può partire: attenzione all’affare col PSG

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: con Szczesny tutt’altro che intoccabile, la Juventus potrebbe finire col bussare alla porta del Paris Saint-Germain. Sul tavolo, oltre al cartellino del portiere polacco, anche e soprattutto quello di Leandro Paredes, elemento stimato da tempo dai bianconeri e possibile pedina da aggiungere al centrocampo della prossima stagione.

L’ipotesi, dunque, vedrebbe la Juventus scambiare alla pari il proprio portiere con l’ex centrocampista della Roma, con una valutazione di 40 milioni di euro che rispecchierebbe il valore di ciascun calciatore (e mettere così a segno anche una plusvalenza importante, senza intaccare troppo il budget societario). Gli ostacoli per uno scambio Szczesny-Paredes, però, esistono e si riducono tutti alla persona di Mauricio Pochettino: per la porta, il tecnico argentino gradirebbe Hugo Lloris (suo pupillo al Tottenham), che appare ormai a fine ciclo con gli Spurs. Inoltre, Pochettino è rimasto letteralmente stregato dalle ultime prestazioni di Paredes, fondamentale nella doppia sfida con il Bayern Monaco e grande protagonista nel centrocampo del PSG. Ragion per cui, il tecnico dei francesi potrebbe fare molta fatica a liberarsi ‘così facilmente’ del suo connazionale regista.