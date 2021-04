Giorgio Chiellini ha chiarito i dubbi sul suo futuro e sul rinnovo con la Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare della stagione dei bianconeri e soprattutto del suo futuro. In merito alle voci che lo vedrebbero lontano da Torino il difensore della Nazionale ha risposto così: “Durante la sosta per le nazionali sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è mai stato così. Io e Gigi non saremo mai un problema per la Juventus, non lo siamo mai stati”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, futuro Cavani | Inter e Juventus si allontanano

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, indiscrezione dalla Spagna | Offerta per il big!

Calciomercato Juventus, Chiellini | “Non vestirò mai un’altra maglia”

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio con il Real Madrid

Chiellini ha poi parlato della possibilità di lasciare Torino e ha risposto: “Con tutto il rispetto non giocherei mai con un’altra maglia in Italia o in Europa, questo è fanta mercato. Il mio futuro non è la priorità, sono concentrato sull’Atalanta e su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Faccio già fatica a stare dietro a loro, non posso stare dietro ad altre cose. Tutto il resto verrà dopo e attualmente è lontanissimo dai miei pensieri”.