Calciomercato Juventus, sfuma Benzema | Arriva il rinnovo

Il sogno Karim Benzema potrebbe sfumare per la Juventus: il centravanti francese probabilmente resterà al Real Madrid

La Juventus è, dalla scorsa estate, alla ricerca di un top player da piazzare al centro dell’attacco. Gli affari legati a Suarez e Dzeko sono sfumati, ecco perché negli ultimi tempi è tornato di moda un pupillo di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Si tratta di Karim Benzema, molto amico di Cristiano Ronaldo col contratto in scadenza nel 2022. Ma sul suo futuro emergono novità, anche perché dalla prossima sessione il Real Madrid inizierà a fare mercato per avviare un nuovo ciclo vincente.

Juventus, svelato il futuro di Benzema

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘MARCA‘, il Real Madrid e Benzema hanno intenzione di proseguire insieme per il futuro. E’ già pronto il rinnovo del contratto per il centravanti francese, che avrà scadenza nel 2023. Troppo importante il suo apporto alla squadra di Zidane per lasciarselo scappare. Soprattutto dopo i 25 gol stagionali e una finale di Champions da conquistare. Per la Juventus sembra sfumare dunque il sogno di affidare le chiavi dell’attacco a Benzema, che col mancato rinnovo avrebbe iniziato a guardarsi intorno per il futuro.