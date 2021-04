La Juventus da tempo sente le sirene del Barcellona per un top player: ma ora i catalani sembrerebbero rinunciare

In casa Juventus ci si prepara alla rivoluzione di giugno. Infatti i bianconeri al termine di questa stagione, sicuramente da considerare negativa, potrebbero cambiare molto della loro squadra. Non solo Andrea Pirlo in bilico, ma anche molti dei protagonisti in campo potrebbero essere sacrificati per rifondare una rosa che sembrerebbe aver perso quello strapotere in Serie A e competitività in Champions League, dove per due anni si è usciti agli ottavi di finale, per giunta contro squadra alla portata.

Così i top club europei iniziano a puntare il mirino su alcuno top player della Juventus per la prossima stagione. Da tempo su uno di loro ci sono gli occhi attenti del Barcellona, ma dalla Spagna sembrerebbero sicuri che i blaugrana rinunceranno al colpaccio.

Calciomercato Juventus, niente Barcellona per de Ligt: i catalani rinunciano

La Juventus ha trovato il proprio pilastro difensivo, e difficilmente lo lascerà scappare. Questo è Matthijs de Ligt, centrale arrivato dall’Ajax due anni fa per 85 milioni di euro, cifra record poi superata dal passaggio di Maguire al Manchester United. Ovviamente su di lui puntano il mirino i migliori club europei, soprattutto uno, il Barcellona.

Da tempo il club catalano osserva con interesse il difensore olandese, che in questa stagione ha collezionato 27 presenze tra tutte le competizioni. Ma dalla Spagna arriva un improvviso dietrofront. Infatti, secondo quanto riportato nel programma ‘El Chiringuito’, il Barcellona avrebbe deciso di rinunciare all’assalto a de Ligt, così come a Depay e Wijnaldum. Queste rinunce arriverebbero perché la società spagnola avrebbe deciso di non costruire una rosa attorno alle richieste di Messi, portando probabilmente ad essere ancora più vicino l’addio dell’argentino. Questa per la Juventus non può che essere una buona notizia, che non dovrà difendersi dagli assalti del Barcellona.