La Juventus monitora opportunità per l’attacco in sede di calciomercato per la prossima stagione: occhio ad Andre Silva

La Juventus viene da due vittorie consecutive in Serie A. Dopo il pareggio nel derby della Mole contro i cugini del Torino – terminato con il risultato di 2-2 – i bianconeri hanno conquistato i 3 punti prima nel tanto atteso recupero con il Napoli e, poi, contro il Genoa nel precedente turno valido per la 30esima giornata di campionato. Prestazioni abbastanza convincenti, che fanno ben sperare riguardo al finale di stagione. Gli uomini di Pirlo, infatti, rischiano ancora di non approdare in Champions League nella prossima annata. Sarebbe certamente un fallimento clamoroso, che si aggiungerebbe ad altre numerose delusioni rimediate in questi mesi. La società, per questo motivo, riflette sul futuro in sede di calciomercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Starebbe cercando un’occasione per il ruolo di centravanti e arriva, nel frattempo, una novità interessante a tal proposito. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, Ibra e il rinnovo | Firma in giornata! Le ultime

Calciomercato Juventus, c’è la clausola per Andre Silva

Probabilmente la stagione più negativa della Juventus da nove anni a questa parte. La squadra ha collezionato l’ennesimo fallimento nella massima competizione europea, uscendo per la seconda volta consecutiva agli ottavi di finale. Stavolta la sentenza è arrivata dal Porto, dopo quella del Lione la scorsa annata. Lo scudetto, poi, non sembra più raggiungibile per gli uomini di Pirlo, visto che l’Inter continua a vincere imperterrita in Serie A. La società, quindi, potrebbe prendere seri provvedimenti nella rosa con diversi giocatori a rischio addio.

Uno di questi è senza dubbio Morata. Lo spagnolo, tornato in prestito dall’Atletico Madrid la scorsa estate, non ha convinto la dirigenza e non dovrebbe essere riscattato. Paratici ed Agnelli, di conseguenza, sarebbero alla ricerca di eventuali occasioni per il ruolo di centravanti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Szczesny può partire | Idea scambio shock

In particolare, monitorano la situazione legata ad Andre Silva, punta attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. L’attaccante sta raccogliendo numeri straordinari in Bundesliga, con 23 gol e 7 assist in 26 presenze in campionato. È, inoltre, portoghese come Ronaldo – che lo stima molto – e ha già accumulato esperienza in Italia con la maglia del Milan. Anche a livello economico potrebbe trattarsi di un’operazione conveniente: stando a quanto riferisce ‘Sport 1’, nel suo contratto sarebbe presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Cifra che faciliterebbe certamente il compito alla ‘Vecchia Signora’. Occhio ad Andre Silva per l’attacco della Juve.