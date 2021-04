La Juventus vuole rinforzare il reparto difensivo e spunta un nome a sorpresa. Proposto lo scambio: c’è la controfferta

È un’annata davvero difficile quella vissuta fino a questo momento dalla Juventus, che ha deluso le attese nelle competizioni più importanti e dopo nove anni di fila è pronta a dire addio allo scudetto. I bianconeri infatti distano ben dodici punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter e a otto giornate dalla fine possono fare ben poco per risalire.

Si sta per interrompere dunque la striscia di successi per la Juventus, che dopo la rivoluzione della scorsa estate non ha sicuramente raggiunto gli obiettivi sperati. Anche in Champions League è arrivata l’eliminazione troppo presto, già agli ottavi di finale contro il Porto. In Coppa Italia invece si cercherà il successo nella finale con l’Atalanta prevista per metà maggio.

Calciomercato Juventus, idea Andersen in difesa: scambio con De Sciglio. C’è la controfferta

Il rendimento negativo in questi mesi ha portato la società a muoversi in anticipo analizzando ciò che non va per rimediare in futuro. La dirigenza infatti sta lavorando già per la prossima estate e sta pensando ai possibili colpi da attuare nella finestra di calciomercato, sfruttando anche eventuali occasioni. Un nuovo colpo potrebbe arrivare direttamente dal Lione.

I bianconeri infatti sarebbero sulle tracce del difensore Joachim Andersen, attualmente in prestito dal club francese al Fulham. La Juventus potrebbe fare un tentativo mettendo sul piatto De Sciglio per uno scambio secco, ma il Lione sarebbe pronto a rilanciare. La società di Ligue 1 infatti vorrebbe chiedere anche 6-7 milioni oltre al terzino destro.

Il difensore Andersen ha gli stessi agenti del portiere Wojciech Szczesny e chissà che non abbiano nuovi contatti con la Juventus anche per il centrale ex Sampdoria.