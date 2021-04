Calciomercato Juventus, Alex Sandro nel mirino | 'No' per Ronaldo

Il Real Madrid non vorrebbe mettere le mani su Cristiano Ronaldo: il vero obiettivo sembra essere Alex Sandro

La Juventus ha avviato una sorta di rivoluzione tecnica la scorsa estate, con l’arrivo di diversi giocatori abbastanza giovani per riaprire un nuovo ciclo vincente. Alcuni ‘senatori’ del gruppo sono in bilico e potrebbero lasciare la squadra di Andrea Pirlo. Uno dei tanti che non è ancora sicuro del suo futuro è Cristiano Ronaldo, del quale si è parlato di un suo ritorno al Real Madrid. Ma dalla Spagna riportano che l’obiettivo dei Blancos è un altro giocatore e non CR7.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Scambio in Premier

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo nervoso | Mancano le offerte

Juventus, Real Madrid su Alex Sandro

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, l’obiettivo del Real Madrid non sarebbe Cristiano Ronaldo. Bensì Alex Sandro, terzino sinistro che pare sia stato messo in uscita dalla Juventus. I Blancos lo considererebbero un’ottima alternativa a Mendy, anche perché hanno caratteristiche diverse. La Juve vorrebbe privarsi del brasiliano, ma ovviamente l’ultima parola ce l’avrà Zidane. Il tecnico francese ‘aiuterebbe’ il suo ex club, ma non acquistando Ronaldo, che a questo punto si ritrova a dover fare i conti con la possibilità di non tornare a Madrid. Alex Sandro in questa stagione ha collezionato 26 presenze in tutte le competizioni, siglando due assist.