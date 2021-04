In casa Inter si ragiona sui possibili colpi di calciomercato per la prossima stagione e Antonio Conte pensa a un jolly: idea di scambio

Inter padrona della Serie A in questa stagione che sta per volgere al termine. Dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League, con l’ultimo posto che non ha permesso di continuare in Europa League, gli uomini di Conte hanno cambiato marcia in campionato e sono saliti in testa alla classifica. Ora si trovano con undici punti di vantaggio dal Milan e si apprestano a raggiungere lo scudetto. Così la dirigenza interista è già al lavoro per la prossima stagione, cercando rinforzi sul mercato.

Uno di questi potrebbe arrivare dalla Serie A, qualora non venisse riscattato dal club in cui al momento è in prestito. Si potrebbe pensare ad uno scambio alla pari per assicurarsi il nuovo jolly di Conte.

Calciomercato Inter, futuro Florenzi: i nerazzurri pensano allo scambio con Vecino

Inter alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. Un obiettivo importante potrebbe spuntare proprio dalla Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il riscatto di Alessandro Florenzi da parte del PSG sembrerebbe ancora difficile, così il laterale azzurro potrebbe tornare al suo club d’appartenenza a fine stagione, la Roma.

Però nei piani giallorossi ormai non rientra più, così potrebbe rientrare in quelli dell’Inter, squadra a cui è stato accostato più volte già in passato. Inoltre godrebbe della stima di Antonio Conte, che lo ha allenato in Nazionale. Il prezzo del suo cartellino è fissato a 9 milioni, così come quello del riscatto che il PSG dovrà pagare per tenerlo. In alternativa la società interista potrebbe pensare di proporre uno scambio alla Roma con Matias Vecino, centrocampista che è stato molto importante per l’Inter, ma finito ai margini del progetto. Per l’uruguaiano in questa stagione solamente cinque presente tra Serie A e Coppa Italia, ma bisognerà vedere se sarà il profilo giusto per convincere la Roma.