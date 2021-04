L’Inter di Antonio Conte, nella prossima finestra di calciomercato, dovrà far di tutto per trattenere Alessandro Bastoni, giovane difensore centrale di sinistra della difesa a tre del tecnico leccese. Sulle tracce dell’ex Atalanta c’è infatti il Manchester City di Pep Guardiola. In caso di cessione, al suo posto la Beneamata potrebbe pescare in Serie A



L’Inter di Antonio Conte è sempre più lanciata verso il ritorno alla vittoria dello scudetto, trofeo che manca nella bacheca della Beneamata dal maggio del 2010. I nerazzurri, che domenica sera saranno impegnati al Maradona contro il Napoli di Gennaro Gattuso, possono contare sulle garanzie di prestazione fornite da Alessandro Bastoni, difensore centrale arrivato in nerazzurro dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In questa stagione, Alessandro Bastoni ha collezionato finora 26 presenze nel campionato italiano di Serie A fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra. Il giocatore anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini è uno dei talenti più in mostra del nostro calcio ed ha un altissimo valore di mercato, all’incirca sui 60 milioni di euro, ed è entrato nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, addio Bastoni | Il sostituto arriva dalla Serie A

In caso di un’offerta irrinunciabile da parte del Manchester City per Alessandro Bastoni, soprattutto in questo periodo di crisi economica legato alla pandemia, l’Inter di Conte potrebbe virare su un altro talento del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Paulo Fonseca.

Il giocatore brasiliano, classe 1998, ha una valutazione in sede di calciomercato di poco superiore ai 20 milioni di euro. In questa stagione, Ibanez ha collezionato 25 presenze nel campionato italiano di Serie A fornendo un assist ai suoi compagni di squadra, in occasione della vittoria sul Bologna la scorsa giornata.