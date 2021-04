Il presidente del Barcellona chiarisce il futuro di Haaland, ma anche quello di Neymar e Koeman. La Juventus resta al palo

È l’uomo del momento Erling Haaland. Il campioncino norvegese, attaccante del Borussia Dortmund, è infatti il giocatore su cui si sta infiammando il calciomercato, già prima che entri di fatto nel vivo. Le voci sul suo futuro continuano a rincorrersi e l’incontro tra il presidente del Barcellona, Joan Laporta, il suo agente, Mino Raiola, e il padre del calciatore ha fatto chiacchierare parecchio, tanto che è stato il numero uno dei blaugrana a chiarire la situazione. La Juventus può ancora sperare di riuscire a strapparlo all’agguerrita concorrenza?

Calciomercato, Laporta su Haaland: “Faremo di tutto” | Juventus beffata

Intercettato all’arrivo all’aeroporto di El Prat, di ritorno da Madrid, il neopresidente blaugrana, Joan Laporta, ha parlato ai microfoni di ‘La Sexta’ e ‘Cuatro’ spiegando una volta per tutte il suo parere su Erling Haaland: “Tutto quelle che deve essere fatto, sarà fatto e sarà fatto bene“, ha detto il numero uno del Barcellona, mettendo quasi una pietra tombale sull’arrivo del ventenne norvegese alla Juventus.

Ma Laporta ha avuto modo di parlare anche di altri nomi, accostati negli ultimi tempi alla squadra allenata da Roland Koeman: Neymar, per esempio. Il ventinovenne brasiliano, mai dimenticato in Catalogna, sembra aver legato per sempre la sua carriera a quella del Paris Saint-Germain, in cui fa coppia fissa in attacco con l’altra stella del firmamento calcistico Kylian Mbappé: “Piace anche a me“, è stato il commento per il verdeoro.

Ma sollecitato ulteriormente da un tifoso che ha prospettato il ritorno a Barcellona se non dovesse arrivare Haaland, il presidente ha risposto: “Ah, Neymar, pensavo mi avesse detto ‘tifa, tifa‘”. Insomma, un modo elegante per eludere la domanda.

Così come ha fatto per la domanda sul futuro dell’allenatore blaugrana. L’olandese, arrivato all’inizio della stagione, domani si gioca un’importante partita contro l’Athletic Bilbao: “Il suo futuro passa attraverso la finale di Copa del Rey“. Che sia decisa non ci sono dubbi, anche perché il giorno prima lo stesso Laporta aveva spiegato quanto sia fondamentale vincerla. Allenatore o meno, infatti, la stagione del Barcellona potrebbe cambiare totalmente con la gara di domani a Siviglia.