Guai in vista per il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: sono sette le società, tra cui Juventus e Inter, che vogliono le sue dimissioni

Non arrivano buone notizie per il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. A quanto riporta ‘Il Sole 24 Ore’, sulla testa del numero uno della massima serie pende una spada di Damocle non da poco. Sono sette le società che secondo quanto riporta il quotidiano economico vorrebbero le sue dimissioni. Ma non solo: ci sarebbe anche l’avviso di una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione.

Serie A, sette società vogliono le dimissioni di Dal Pino

Ma mettiamo le cose in fila. ‘Il Sole 24 Ore’, nell’edizione odierna, ha rivelato di una richiesta formale, partita da Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Hellas Verona, per le dimissioni del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Dallo Studio Chiomenti, sarebbe poi partita una lettera in cui si mettevano in luce gli estremi per una denuncia per cattiva gestione, oltre alla volontà che il numero uno si faccia da parte perché manca la fiducia nel suo operato.

Tra la gestione dei diritti e dei fondi, Dal Pino è quindi finito al centro delle lamentele dei club, che si sono dichiarati contrari all’ingresso in campo della cordata Cvc, Advent e Fsi, per la questione dei diritti Tv. Ma non è l’unico problema: tra le righe, infatti, pare che le società non abbiano visto di buon occhio l’apertura al pubblico per Euro 2020, soprattutto perché lo stesso trattamento non è stato riservato al campionato, facendo perdurare una situazione insostenibile, si vocifera ancora.