La Roma tre anni dopo la semifinale di Champions conquista la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax: United prossimo avversario

La Roma stacca il pass per la semifinale di Europa League eliminando l‘Ajax. Alla squadra di Fonseca basta l’1-1 per raggiungere la qualificazione, visa la vittoria dell’andata ad Amsterdam di una settimana fa. Gli olandesi la sbloccano ad inizio secondo tempo e mettono paura alla Roma, ma poi il leader del gruppo, Edin Dzeko, ci mette lo zampino per scacciare via la paura.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, addio già in estate | Juventus e Milan ci riprovano

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Il sostituto a sorpresa per Conte

Europa League | Roma-Ajax 1-1: tabellino marcatori

Il gol del bosniaco sigilla la qualificazione nonostante il pressing finale dell’Ajax. Una qualificazione che regala alla Roma la semifinale di Europa League e adesso l’impresa è davvero possibile. Una vittoria che stravolge la stagione dei giallorossi che adesso hanno una grande occasione di riportare in alto il calcio italiano essendo l’unica squadra ancora in gioco in una competizione europea, ma di fronte si troveranno il Manchester United. Tabellino marcatori:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Raiola prepara la cessione | Le big d’Europa alla finestra

ROMA-AJAX 1-1

49′ Brobbey, 72′ Dzeko