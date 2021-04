Massimiliano Allegri tornerà ad essere protagonista in vista della prossima stagione, ma è arrivato un nuovo rifiuto!

Tanta voglia di tornare per Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus si era confessato ai microfoni di Sky Sport sul possibile futuro aprendo ad una possibilità concreta di essere di nuovo protagonista. Il tecnico livornese è stato accostato a diversi top club d’Europa, ma al momento non ci sarebbero ancora comunicazioni ufficiali. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane: entro fine maggio dovrà arrivare una risposta definitiva visto che a giugno, inoltre, ci saranno gli Europei con tutti gli occhi che saranno rivolti alla competizione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’ex può tornare | Top player nell’affare!

Calciomercato, Allegri rifiuta un club italiano

Come svelato dal giornalista italiano, Luca Momblano, attraverso il suo profilo Twitter Allegri avrebbe ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della Roma. Così lo stesso allenatore livornese si sarebbe tolto dalla corsa per quanto riguarda la successione di Fonseca, che quasi sicuramente andrà via dalla Capitale per un nuovo progetto entusiasmante. Inoltre, la compagine giallorossa si giocherà oggi, giovedì 15 aprile 2021, il passaggio in semifinale in Europa League contro l’Ajax dopo la vittoria di misura in Olanda.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio con Dybala!

Lo stesso Allegri resta così inserito come profilo interessante per un possibile ritorno a Torino per il post Andrea Pirlo, che si è messo alla prova con la sua prima esperienza in assoluto da allenatore. Per l’ex Campione del mondo ci sono state numerose difficoltà nell’arco della stagione: così la dirigenza bianconera avrebbe pensato nuovamente al tecnico livornese, che ha cenato nei giorni scorsi anche con il presidente Agnelli a Forte dei Marmi.

Il futuro di Allegri resta sempre in bilico: la cosa certa al momento è che tornerà ad allenare un top club in Italia o all’estero. La voglia di tornare protagonista è davvero tanta e così cercherà di accettare un progetto avvincente per essere nuovamente uno dei migliori al mondo.