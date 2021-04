Continua il lavoro del Milan sul fronte calciomercato: maxi affare possibile con il club di Serie A, i dettagli

Il Milan vuole allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Il club rossonero è sempre alla ricerca di nuovi innesti di qualità per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il 2020 è stato per i rossoneri l’anno della rinascita, mentre il 2021 sarà quello della consacrazione definitiva con il possibile ritorno in Champions League. Per tante giornate la compagine, guidata dall’allenatore emiliano, è stata al primo posto in classifica venendo poi scavalcata dall’Inter, che quasi sicuramente riporterà lo Scudetto a casa dopo tanti anni.

Calciomercato Milan, Orsolini è la prima scelta

L’idea suggestiva per rinforzare il reparto offensivo sarebbe quella di Riccardo Orsolini, che ha vissuto una stagione tra alti e bassi con la maglia del Bologna. Mihajlovic l’ha punzecchiato in diverse occasioni per un rendimento maggiore in base alle sue qualità, ma alla fine l’esterno offensivo classe 1997 non ha mostrato una grande continuità. Inoltre, la suggestione arriverebbe con un maxi affare proprio con il club emiliano: l’altro profilo interessante è il jolly difensivo giapponese Takehiro Tomiyasu, capace di giocare sia come centrale in una difesa a quattro che come terzino destro o sinistro con un adattamento senza eguali.

Il doppio colpo dal Bologna farebbe così innescare un intreccio di mercato avvincente con l’inserimento di Kalulu, Gabbia e Hauge, talentuoso giocatore norvegese che si è messo in luce con gol importanti sia in Serie A che in Europa League.

Il Milan continuerà a monitorare il fronte calciomercato per arrivare così ad innesti importanti in vista della prossima stagione. La società rossonera potrebbe rappresentare ancora una volta di essere tornata a grandi livelli dopo anni di purgatorio. Il salto di qualità c’è stato, ora sarà difficile riconfermarsi anche in campo europeo con la possibilità di arrivare a giocatori importanti.