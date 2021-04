Mino Raiola atteso per oggi dal Milan per il rinnovo di un importante giocatore rossonero: sul piatto un altro con la squadra di Pioli

Il calciomercato inizia a infiammarsi: dalle voci di corridoio ai primi contatti tra i vari agenti, la sessione estiva si preannuncia davvero bollente. Mino Raiola, il top dei procuratori, intanto oggi è atteso dal Milan, in città, per mettere nero su bianco un importante rinnovo di contratto per un altrettanto importante giocatore a disposizione della squadra del mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Raiola in città per il rinnovo di Ibrahimovic

Mentre l’avventura di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a fine giugno con il Milan, sembra essere sempre più lontana dai pali di San Siro, il suo agente, l’italo olandese Mino Raiola, oggi è atteso in città per firmare un altro fondamentale rinnovo di contratto per la squadra allenata da Stefano Pioli.

Al centro del dibattito per quanto successo con il Parma, in cui è stato espulso e per cui dovrà saltare il prossimo turno in campionato, ma anche per la sua apparizione al Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di lasciare la città meneghina, ma soprattutto il suo Milan. È proprio lui, infatti, il calciatore di cui la dirigenze rossonera, capitanata da Paolo Maldini, e il suo agente parleranno, cercando di trovare un accordo che possa soddisfare entrambi e fare in modo che l’esperienza che del quasi quarantenne duri ancora un altro anno tra le fila del club di via Aldo Rossi.

La volontà dello svedese, martoriato dagli infortuni e contagiato anche dal Covid durante questa stagione, è quello di riprendere in mano la squadra, proprio come è successo quando, dopo l’esperienza in MLS e tra Manchester United e Paris Saint-Germain, ha fatto quando è tornato all’inizio del 2020. Con 25 gol in 35 presenze nella sua seconda esperienza con il Milan, Ibrahimovic, assieme al mister Pioli, ha riportato i rossoneri a lottare per un posto in Champions League, sogno che, a distanza di otto anni, potrebbe diventare realtà a breve per tutti i tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la squadra.