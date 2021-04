Il Milan lavora alle prossime operazioni di calciomercato con una doppia pista in Serie A: ecco chi potrebbe sostituire Donnarumma tra i pali del ‘Diavolo’

Il Milan potrebbe dire addio nei prossimi mesi a Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo del portiere è in alto mare e la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe già individuato l’erede dell’estremo difensore campano. Tra i favoriti c’è Pierluigi Gollini, talento che sta facendo bene con l’Atalanta: possibile doppia traccia dal club bergamasco nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, spunta Gollini: doppia idea dall’Atalanta

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il futuro di Pierluigi Gollini potrebbe essere lontano da Bergamo. Il portiere dell’Atalanta è infatti seguito da diversi club. Dalla Roma a soprattutto il Milan che in Gollini vede il possibile erede di Donnarumma per le prossime stagioni. Il classe ’99 è lontano dal rinnovo ed il suo futuro è difficile che sia ancora in quel di Milanello.

Ecco perchè l’estremo difensore atalantino, che sta stupendo in questa stagione, potrebbe salutare la ‘Dea’ per approdare alla corte di Pioli. Il Milan però non si fermerebbe a Gollini e potrebbe tentare un doppio affare con la dirigenza bergamasca. Nel mirino di Maldini vi è sempre Josip Ilicic che, dopo diversi screzi con Gasperini, cambierà squadra con ogni probabilità durante l’estate. Lo sloveno potrebbe essere l’ideale sostituto sulla trequarti di Calhanoglu, se il ‘Diavolo’ non riuscisse a trovare l’accordo sul rinnovo con l’ex Bayer Leverkusen.

Situazione dunque in divenire per la dirigenza del ‘Diavolo’ già lanciata alle prossime operazioni per il calciomercato estivo: Gollini e Ilicic in cima alla lista di Maldini.