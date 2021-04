Calciomercato Juventus, il futuro di Zinedine Zidane è stato già deciso nel giro delle ultime 24 ore: l’indiscrezione che arriva dalla Spagna

Nonostante gli infortuni e qualche passo falso rimediato nel corso della stagione, il Real Madrid è tornato tra le prime quattro d’Europa: i blancos di Zinedine Zidane, dopo Atalanta e Liverpool, sono approdati in semifinale, dove affronteranno il Chelsea di Tuchel, per ritrovare una possibile finalissima che mancherebbe dal 2018. Un risultato che il tecnico francese (alla guida della formazione galactica) si gode, nell’attesa di chiudere in volata anche il campionato di Liga e recuperare tutti gli ultimi infortunati, per il mese di maggio. Un mese di maggio che può essere cruciale (non solo per la stagione del Real) ma anche per il futuro stesso di Zidane, che su di sé ha le mire dei grandi top club europei, Juventus incluso.

Calciomercato Juventus, Zidane e il Real: si decide tutto in 24 ore

Che il tecnico francese sia uno dei ‘sogni proibiti’ della società bianconera, d’altronde, non è certo un mistero. E con la gestione Pirlo che non sta entusiasmando, un approdo di Zidane sulla panchina della Juventus sarebbe accolto con grande entusiasmo dalla piazza (e non solo). Sul futuro dell’ex bianconero, però, ci sono da sciogliere ancora un paio di dubbi: il primo (e quello più importante), se restare ancora alla guida del Real Madrid, oppure optare per un’opzione lontana dalla capitale iberica.

Secondo quanto rivelato, però, dal media spagnolo ‘Don Balon’, il futuro di Zinedine Zidane appare già deciso: nelle ultime 24 ore, il tecnico francese è stato a colloquio con Florentino Perez, in quello che è stato un lungo incontro per discutere sul rapporto tra il francese e i blancos. Un incontro che ha portato in dote una decisione condivisa da tutte le parti in gioco: il rapporto tra Real Madrid e Zidane andrà avanti sino al 2022, termine di scadenza contrattuale per Zizou con la formazione madrilena. Insomma, un nulla da fare per la Juventus e le altre pretendenti, che speravano in un addio estivo tra Florentino e Zidane, e l’approdo di un nuovo allenatore sulla panchina del Real.