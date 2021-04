Con un rinnovo di contratto che stenta a decollare, per il difensore del Real Madrid è quasi fatta in Premier: che beffa per la Juventus

Costretto a stare lontano dal campo a causa del coronavirus, Raphael Varane, difensore del Real Madrid, non è potuto partire per Liverpool per aiutare i suoi compagni nell’impresa di conquistare le semifinali della Champions League contro il Chelsea, qualificata il giorno prima ai danni del Porto. Nonostante la sua defezione, e quella del suo compagno di reparto Sergio Ramos, gli uomini di Zidane sono comunque riusciti a portare a casa il risultato ad Anfield e sono, ora, tra le quattro migliori d’Europa.

Il futuro del francese, però, è tutt’altro che scritto, e potrebbe lasciare la Spagna già da questa finestra di calciomercato. La Juventus ci spera, ma ci potrebbero essere sorprese non proprio liete per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, per Varane futuro con lo United | Paratici ko

Sempre dalla Spagna, nella fattispecie da ‘El Chiringuito Tv’, infatti, arriva una bomba che riguarda proprio il difensore centrale francese del Real Madrid, Raphael Varane. Secondo quanto riferiscono dall’emittente iberica, il classe ’93 l’anno prossimo potrebbe volare in Premier League, alla corte di Ole Gunnar Solskjær, allenatore del Manchester United.

Dopo dieci anni di onorata carriera nei Blancos, il quasi ventottenne di origine martinicane dovrebbe quindi abbandonare la Liga e mettersi alla prova in un altro campionato. Il rinnovo con il club di Florentino Perez, al momento, sembra quasi un miraggio, e per evitare di perderlo a zero nella prossima stagione, il Real Madrid avrebbe intenzione di venderlo quest’estate, cercando di monetizzare il più possibile la sua uscita.

Il valore di mercato del campione del mondo del 2018 con la maglia della Nazionale francese si aggira intorno ai 70 milioni di euro, forse un po’ troppi per la Juventus, che aveva fatto qualche timido tentativo per portarlo a Torino dall’anno prossimo. Mai come quest’anno la squadra allenata da Andrea Pirlo ha avuto bisogno di un rinnovamento nel reparto difensivo, e quello di Varane sembrava essere proprio il nome ideale per dare esperienza e al contempo abbassare il livello d’età della retroguardia bianconera. Niente da fare, però. Fabio Paratici dovrà virare su altri lidi, anche se non è ancora detta l’ultima parola.