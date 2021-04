Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora pianificato. Il campione portoghese della Juventus potrebbe anche dire addio

L’arrivo di Cristiano Ronaldo aveva generato un grande entusiasmo per tutto il movimento calcistico italiano. Finora l’apporto del campione portoghese della Juventus si è limitato alla conquista dello Scudetto e delle varie coppe nazionali. Il club bianconero non è riuscito a conquistare finora la Champions League venendo eliminata o ai quarti o agli ottavi della massima competizione europea riservata ai club.

Calciomercato Juventus, Ronaldo idea MLS

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” Cristiano Ronaldo potrebbe volare in MLS visto che l’ex centrocampista inglese del Real Madrid, David Beckham, lo avrebbe convinto per vestire la maglia del suo club l’Inter Miami. Un’idea suggestiva per quanto riguarda il suo prossimo futuro andando così a misurarsi in una nuova idea di calcio, proprio come ha fatto Zlatan Ibrahimovic prima del suo ritorno in Serie A.

Il futuro di Cristiano Ronaldo, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, è ancora avvolto dal mistero con la possibilità di dire addio al termine della stagione. Tutto dipenderà anche dai piani della dirigenza bianconera, che vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo: anche quest’ultimo rischia di essere sollevato dall’incarico dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Al momento non ci sarebbero comunicazioni ufficiali, ma tutto sarà più chiaro nel mese di maggio prima dell’inizio degli Europei.

A causa della pandemia i calciatori sono stati seriamente protagonisti scendendo in campo senza sosta a partire dalla scorsa estate. Così Cristiano Ronaldo dovrà comunicare la decisione in ottica futura per cercare di terminare alla grande la sua illuminante carriera. La Juventus resta così spettatrice interessante di ciò che accadrà prossimamente per quanto riguarda la nuova decisione del portoghese.