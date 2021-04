La Juventus valuta un doppio addio che frutterebbe oltre 60 milioni di euro nel calciomercato estivo: assalto a due talenti protagonisti in Serie A

La vittoria sul Genoa ormai alle spalle per la Juventus che, nel prossimo turno di campionato, affronterà l’Atalanta di Gasperini. Dal campo al calciomercato, la società torinese si muove per le prossime operazioni in uscita: due big in vendita per finanziare il doppio colpo in Serie A.

Calciomercato Juventus, via Ramsey e Rabiot: doppio colpo

Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ di Torino, la Juventus sta valutando una mini rivoluzione a centrocampo. L’idea del club bianconero sarebbe quella di mettere sul mercato Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, i cui pesanti ingaggi risparmiati (7 milioni di euro netti a testa per le prossime due stagioni) uniti ai cartellini (15 per il gallese, 20-25 per l’ex PSG) potrebbero ‘regalare’ alla Juventus ben oltre i 60 milioni di euro.

Denaro fresco da reinvestire, subito, per un doppio rinforzo tutto italiano. Il primo è sicuramente Hakan Calhanoglu, lontano dal rinnovo con il Milan e più vicino a salutare i rossoneri a parametro zero il prossimo giugno. Il secondo grande colpo potrebbe essere Manuel Locatelli, ormai pedina fissa della Nazionale di Mancini e tra i migliori centrocampista del panorama italiano.

L’ex Milan ha una valutazione di 35-40 milioni e la Juventus lo ha messo nel mirino ormai da alcuni mesi. Situazione in divenire, Calhanoglu e Locatelli in entrata: la ‘Vecchia Signora’ pronta a salutare Ramsey e Rabiot per cambiare volto al centrocampo bianconero.