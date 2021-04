Il calciomercato della Juventus si complica, in uscita: sfuma la pista per l’addio nonostante la volontà del tecnico

L’attesa sfida contro l’Atalanta nella testa della Juventus di Pirlo. La dirigenza torinese però guarda al futuro e valuta le prossime operazioni di calciomercato. In uscita, sta per sfumare l’addio del big che non rientra più nei piani della Juventus: i dettagli.

Calciomercato Juventus, sfuma il ritorno: i dettagli

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista brasiliano Vagner Martins, il Gremio ha intenzione di chiudere la strada al ritorno di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, in scadenza nel 2022, tornerà dal prestito al Bayern Monaco il prossimo giugno. Douglas Costa non rientra nei piani della Juventus.

I bianconeri speravano in una possibile cessione al club brasiliano del 30enne verdeoro. Secondo quanto viene riportato, i vertici del Gremio avrebbero deciso di accantonare il possibile ritorno in Brasile di Douglas Costa, nonostante la ferma volontà del tecnico Renato Portaluppi.

Niente Gremio, quindi, per Douglas Costa: il brasiliano dovrà guardare altrove, dopo aver collezionato 22 presenze, 3 assist e 1 gol in questa stagione vissuta con la maglia del Bayern Monaco.