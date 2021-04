La Juventus è già al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione: annuncio in diretta di un ritorno in bianconero

La Juventus ha ancora poco da chiedere a questa stagione, se non il raggiungimento degli obiettivi minimi. Questi sono la conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta, e il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo però si lavora già alla rivoluzione della rosa per la prossima stagione. Fondamentale ovviamente sarà la session estiva di calciomercato, dove i bianconeri venderanno e compreranno. Un rinforzo però potrebbe essere proprio un ritorno a Torino.

Infatti proprio oggi arriva l’annuncio di un ritorno alla Juventus a fine stagione. Dopo il prestito il suo ritorno nella Torino bianconera sembrerebbe essere certo. Arriva oggi l’annuncio in diretta sul suo ritorno, ma la permanenza non sembrerebbe essere scontata.

Calciomercato Juventus, De Sciglio torna dal Lione: arriva l’annuncio

Il calciomercato della Juventus sarà volto ad una vera e propria rivoluzione. Bisogna cercare di invertire la tendenza negativa creatasi in questa stagione, per tornare subito ad alti livelli in Serie A e soprattutto in Champions League. Per la prossima stagione però potrebbe arrivare anche un ritorno in bianconero. Infatti quest’oggi, durante la diretta di ‘Juventibus’, il giornalista Simone Rovera rivela: “Secondo me De Sciglio non rimarrà al Lione. Piaceva molto a Rudi Garcia, ma il prossimo anno potrebbe non essere lui l’allenatore del club francese. Inoltre l’ingaggio di De Sciglio è alto”.

In questa stagione il terzino di proprietà della Juventus ha collezionato 28 presenze al Lione, ma il suo destino sembrerebbe tornare in bianconero. Questo certamente non significa che per lui ci sarà spazio all’interno della prossima di Andrea Pirlo, o di chi sarà il prossimo allenatore juventino. L’ipotesi di una cessione definitiva infatti rimane sempre una forte opzione per il futuro del calciatore classe 1992.