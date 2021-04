L’agente Mino Raiola in un incontro ieri ha pianificato il futuro di un suo cliente della Juventus, che potrebbe salutare Torino già nel 2022

Quello di Mino Raiola sarà il nome che incendierà il calciomercato estivo. Non è una semplice constatazione, ma una sentenza. L’agente di Erling Haaland e Gianluigi Donnarumma, per non citarne che due a caso, continuerà a piazzare i suoi clienti nelle big d’Europa cercando di strappare il prezzo e il contratto migliore. Ma il procuratore più richiesto lavora anche in ottica futura, specie per un giocatore della Juventus.

Calciomercato, Raiola mette in vendita de Ligt | Juventus beffata

Nel blitz di ieri a Torino, Mino Raiola ha infatti pianificato il futuro di uno dei suoi clienti migliori: Matthijs de Ligt. Il difensore centrale della Juventus, arrivato dall’Ajax nell’estate del 2019 per 75 milioni di euro, infatti, potrebbe non rimanere così tanto tra le fila dei bianconeri. L’olandese, contratto in scadenza nel 2024, a fronte dei suoi ventuno anni, è uno dei campioni per cui sarebbero in molti a voler fare pazzie.

Per questo motivo, con il suo agente starebbero pianificando la cessione a partire proprio dal 2022. Alla finestra al momento ci sono Manchester United, Real Madrid e Barcellona, ma non solo le sole. Tra l’altro, i blaugrana avevano provato a strappare il difensore alla Juventus già prima che arrivasse di fatto a Torino.

L’idea di base, quindi, è quella di rimanere per un altro anno o due alla corte di Andrea Pirlo – sempre che rimanga anche l’anno prossimo alla guida dei bianconeri, visto il cammino tortuoso incontrato nella sua prima esperienza come allenatore tra eliminazione in Champions League e decimo scudetto consecutivo da archiviare -, acquisita un altro po’ di padronanza nel nostro campionato, un’ottima palestra per chi lavora in difesa, de Ligt potrebbe essere pronto per un’altra grande d’Europa, con la quale sognare di raggiungere anche la coppa dalle grandi orecchie, obiettivo sfumato per due anni di fila con la maglia della ‘Vecchia Signora’ e terminato in semifinale con il ‘suo Ajax’ nella stagione 2018-19.