Calciomercato Inter, pronta l'offerta per Messi | Le cifre

L’Inter ha da tempo interesse nell’ingaggiare Lionel Messi: arriva però l’offerta del Barcellona per il rinnovo

Il Barcellona ha da poco cambiato guida del club, col ritorno di Joan Laporta alla presidenza dopo i disastri compiuti da Bartomeu. La precedente gestione ha indotto Lionel Messi a voler andar via dalla squadra catalana, anche se poi si è stato convinto a restare. Tuttavia, il suo contratto in scadenza tra pochi mesi lo mette sotto una luce molto interessante da parte dei top club europei. In passato si è parlato anche dell’Inter, anche se i problemi economici di Suning hanno sospeso ogni tipo di operazione di mercato in entrata.

Inter, offerta del Barça per Messi

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘, il Barcellona ha avanzato la propria offerta a Lionel Messi per il rinnovo del contratto. L’argentino riceverebbe 30 milioni di euro a stagione se dovesse prolungare col Barça. Un’offerta al ribasso, meno della metà di quanto effettivamente percepisce La Pulce argentina. Restano da capire le sue intenzioni: Messi è un ’87 che potrebbe pensare di concludere la sua carriera altrove e non in Catalogna. Intanto, i top club -tra cui l’Inter– monitorano la situazione.