L’Inter iniziare a pianificare le dinamiche sul calciomercato. I nerazzurri potrebbero beneficiare di un ritorno dal prestito per arrivare al nuovo attaccante

L’Inter potrebbe presto tornare sul mercato per rinforzare l’attacco di Antonio Conte con un nome proveniente dalla Premier League. In questa fase, Beppe Marotta e tutto il club nerazzurro stanno concentrando tutte le energie in vista del finale di stagione, che tutto il mondo Inter vorrebbe straordinario, specie in ottica scudetto. Sullo sfondo, rispetto alle dinamiche sul campo, i nerazzurri potrebbero presto fiondarsi anche sul mercato, e i nomi seguiti dalla Beneamata non mancano.

In particolare, uno di questi potrebbe provenire dalla Premier League e vedere all’interno della trattativa un esubero in casa Inter. Joao Mario, infatti, non è riuscito mai ad affermarsi con la maglia dell’Inter. Il centrocampista, dopo diversi fallimenti in nerazzurro, ha quindi iniziato a girovagare in prestito in diversi campionati europei. Nel 2018, l’esperienza al West Ham non è stata soddisfacente, poi è stata la volta della Lokomotiv Mosca e dello Sporting. Ora gli scenari per il suo futuro prefigurano una nuova possibile trattativa.

Calciomercato Inter, Felipe Anderson nello scambio con Joao Mario: i dettagli

Secondo quanto riportano dall’Inghilterra e in particolare il sito ‘caught offside’ dal TWHW podcast, Joao Mario potrebbe clamorosamente tornare al West Ham e questa volta a titolo definitivo. Il centrocampista sarebbe più lontano dal ritorno allo Sporting e la pista inglese potrebbe sempre più entrare nel vivo.

Questo scenario potrebbe vedere all’interno un altro scenario decisamente interessante per il calciomercato: nell’affare potrebbe essere inserito, infatti, Felipe Anderson. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, in cui aveva fatto bene soprattutto come esterno. All’Inter arriverebbe in una nuova veste: potrebbe, infatti, imporsi, chiaramente con caratteristiche differenti da Lautaro Martinez, come seconda punta nel 3-5-2 di Antonio Conte. Un’alternativa che potrebbe essere preziosa per i colori nerazzurri, sia dal primo minuto sia a partita in corso.