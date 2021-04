L’Inter è già al lavoro per il prossimo calciomercato estivo, con un colpo di spessore a costo zero che arriverebbe dalla Spagna: contatti in corso, sfida al Barcellona

Un momento d’oro per l’Inter di Antonio Conte che corre a grandi falcate verso il tanto atteso desiderato scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato, per i nerazzurri può complicarsi la pista che porta al talento spagnolo: contatti in corso, c’è anche il Barcellona di Koeman.

Calciomercato Inter, contatti per il difensore: colpo in Spagna

L’Inter sta valutando un rinforzo per la difesa di Conte ed il nome caldo è sempre quello di Aissa Mandi. Il centrale, all’occorrenza terzino, lascerà il Real Betis a zero il prossimo luglio. Un’operazione per la quale l’Inter ha intensificato i contatti anche se la dirigenza meneghina dovrà fare i conti con il Barcellona.

Il club catalano ha messo Mandi in lista ormai da alcune settimane e sarebbe pronta a dare battaglia all’Inter per l’acquisto del classe ’91. Un duello a distanza, dunque, con Mandi conteso da nerazzurri e blaugrana pronti a puntare su di lui per il prossimo calciomercato estivo.

Sono 28 le presenze complessive in stagione per Mandi che è andato a segno 3 volte con 2 assist vincenti.