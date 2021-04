La UEFA decide di andarci giù pesante con il difensore, che viene squalificato per 10 giornate dopo la partita di Europa League

Partita di Europa League fatale per Ondrej Kudela, difensore dello Slavia Praga. La squadra ceca ha superato nel cammino a eliminazione diretta prima l’Anversa, poi i Rangers, e ora affronteranno nei quarti di finale di ritorno l’Arsenal. Ma proprio contro gli scozzesi avrebbe commesso il passo falso. Infatti nella partita vinta dai cechi, Kudela avrebbe chiamato “scimmia” l’avversario Kamara, che a sua volta avrebbe aggredito il difensore avversario nel tunnel per gli spogliatoi.

Oggi arriva la sentenza della UEFA sul caso. Viene resa ufficiale la squalifica per 10 giornate nelle competizioni UEFA per club a Ondrej Kudela per insulti razzisti nei confronti dell’avversario. Invece a Kamara viene ufficializzata la squalifica per tre giornate sempre nelle competizioni europee per club. Si chiude dunque un brutto episodio nel calcio europeo.