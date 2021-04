Da poco conclusi i match dei quarti di finale di ritorno di Champions League: passano Real Madrid e Manchester City, il tabellino

Sono da poco terminati i match Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City. Entrambi gli incontri erano validi per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Gli spagnoli avevano accumulato un vantaggio molto importante, grazie al 3-1 dell’andata a Madrid. I ‘Reds’ hanno provato svariate volte nel corso della partita ad impensierire Courtois, attaccando molto spesso l’area avversaria. Non c’è stata concretezza, però, nei giocatori guidati da Jurgen Klopp, che hanno sprecato molte occasioni sia nel primo tempo, che nel secondo. Sfida a reti bianche, quindi, tra queste due compagini. Risultato che basta agli uomini di Zidane per staccare il pass per la semifinale, dove ad attenderli ci sarà il Chelsea.

Senz’altro più combattuto il match tra Dortmund e City. La squadra di Guardiola aveva vinto 2-1 all’Etihad Stadium all’andata. I gialloneri sono andati subito in vantaggio con un gol del giovane Bellingham, provocando non poca tensione nei ‘Citizens’. Nel secondo tempo, però, gli azzurri hanno messo il turbo e sono arrivati i gol nell’ordine di Mahrez – su rigore – e Foden. Incontro chiuso sul punteggio di 1-2 e incubo quarti superato per Guardiola. Ora ci sarà il PSG.

Champions League, Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City: i tabellini

Di seguito i tabellini di entrambi i match.

LIVERPOOL-REAL MADRID

Risultato: 0-0

Arbitro: Bjorn Kuipers

NOTE: ammoniti: 25′ Casemiro (RM), 25′ Robertson (L), 59′ Phillips (L)

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY

Risultato: 1-2

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Marcatori: 15′ Bellingham (BD), 55′ Mahrez (MC), 75′ Foden (MC)

NOTE: ammoniti: 39′ Bellingham (BD)