Calciomercato, Ranieri in bilico | Ritorno al Valencia

Il Valencia per la prossima stagione potrebbe puntare su un nuovo allenatore: sotto osservazione Claudio Ranieri

La Sampdoria si sta avviando verso una salvezza tranquilla, grazie soprattutto all’esperienza di Claudio Ranieri. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, dopo la partita col Napoli, si è detto contento di allenare e ancora voglioso di divertimento. Non è ancora arrivato il rinnovo coi blucerchiati, col quale manca ancora l’accordo economico. E dunque, alcune squadre iniziano a pensare all’ex allenatore della Juventus, che ha anche vinto una storica Premier con il Leicester.

Sampdoria, il Valencia su Ranieri

Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, il Valencia vuole puntare su Claudio Ranieri a partire dalla prossima stagione. Peter Lim vorrebbe al più presto ritornare in Europa ed è per questo che non vuole più puntare su Javi Garcia. Per Ranieri si tratterebbe di un ritorno a Valencia, il terzo della sua carriera, dopo aver conquistato la Coppa Intertoto, la Copa del Rey e la Supercoppa UEFA. In Spagna ha lasciato un bel ricordo e, qualora non dovesse concretizzarsi il rinnovo con la Sampdoria, il club spagnolo sarebbe contento di riaccoglierlo.