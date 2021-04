La Juventus si guarda intorno per i prossimi colpi di calciomercato: in estate possibile assalto al vecchio obiettivo della dirigenza torinese, spunta l’ipotesi scambio

Il successo sul Genoa per rimanere nel trio di vertice, sullo sfondo il prossimo big match contro l’Atalanta. In casa Juventus, però, è già tempo di valutare le prossime idee di calciomercato con un nome in particolare pronto a riavvicinarsi all’orbita bianconera: ipotesi scambio con il big di Pirlo.

Calciomercato Juventus, occhi in casa PSG: scambio con Dybala

Una prestazione straordinaria con la maglia del PSG che, nonostante la sconfitta casalinga, elimina il Bayern Monaco e vola in semifinale di Champions League. Leandro Paredes sta convincendo tutti e, con l’avvento di Tuchel alla guida dei francesi, ha ritrovato brillantezza in campo. La Juventus non dimentica l’ex Roma, già accostato nelle scorse sessioni di mercato alla società bianconera.

Ecco che per Paredes, valutato 45-50 milioni,potrebbe diventare una priorità per il centrocampo della ‘Vecchia Signora’. Paratici può mettere sul piatto il cartellino di Dybala, la cui valutazione è vicina a quella del connazionale ex Roma. La ‘Joya’ difficilmente resterà a Torino visto il mancato rinnovo oltre il giugno 2022, quando Dybala potrebbe salutare a zero.

Situazione in divenire, dunque, con Paratici che torna ad osservare con interesse il futuro di Leandro Paredes: il 26enne può finire per tornare in Serie A, alla corte di Pirlo.