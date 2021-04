Il Milan cerca un difensore da affiancare a Tomori per la prossima stagione ed è pronto a sacrificare Romagnoli

Il Milan continua a lavorare in chiave mercato in vista della prossima stagione. Uno dei principali obiettivi sarà il riscatto di Fikayo Tomori e successivamente l’acquisto di un difensore che possa far coppia con lui e guidare la difesa. Alessio Romagnoli non è più uno degli insostituibili di Stefano Pioli e la società lo ritiene, ormai, un profilo ‘sacrificabile’ per arrivare a nuovi calciatori più adatti al progetto. Considerando anche l’età avanzata di Simon Kjaer sarà necessario un rinforzo in quel reparto e i rossoneri avrebbero già pensato ad un nuovo profilo.

Calciomercato Milan, scambio con lo United | Romagnoli sul piatto

Un nuovo scenario potrebbe aprirsi in Premier League. Infatti a Manchester lo United deve risolvere la questione di Eric Bailly. Il difensore ivoriano classe ’94 da diverso tempo non è più nei piani di Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico gli ha sempre preferito Lindelof e Maguire e infatti la sua frustrazione nell’aver avuto poco spazio porterà il difensore a non prolungare il suo contratto con i Red Devils, come riportato da ‘ESPN’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Scambio con Dybala!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, erede Calhanoglu | C’è anche un mister X

Il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione e dall’Inghilterra filtrano voci di un primo contatto tra Bailly e la società che addirittura starebbe pensando di pescare un nuovo difensore centrale sul mercato. L’ivoriano spingerebbe per una cessione in estate per trovare spazio altrove e proprio il Milan potrebbe farsi avanti offrendo 20 milioni. Il club meneghino, infatti, offrirebbe al Manchester United proprio Romagnoli, in cambio i Red Devils dovrebbero aggiungere una parte economica per arrivare ai 30 milioni richiesti dai rossoneri. Lo scambio potrebbe soddisfare le esigenze di entrambi i club.