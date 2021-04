Il Milan, in caso di addio di Gigio Donnarumma, ha già pronta l’alternativa al 99 rossonero: rischia però di sfumare il colpo per i pali del ‘Diavolo’

Il Milan guarda al futuro prossimo, con la sfida contro il Genoa decisiva per mantenere il secondo posto dagli attacchi di Atalanta e Juventus. Dal campo al calciomercato, arriva l’indiscrezione che gela i tifosi del ‘Diavolo’: può saltare la pista per l’erede di Gianluigi Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>>Milan, Ibra nei guai | Dalla Svezia: rischia una lunga squalifica

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, chiude le porte | “Non compriamo il Milan”

Calciomercato Milan, post Donnarumma: erede più lontano

Secondo quanto riportato da ‘Lebombedivlad.it’, il Milan si sta già guardando da tempo intorno per il post Donnarumma. Il rinnovo dell’estremo difensore rossonero resta la priorità ma, in caso di esito negativo nei continui contatti con Raiola, il nome caldo è da diverse settimane quello di Mike Maignan. Gli osservatori della società via Aldo Rossi sono rimasti piacevolmente stupiti dalle prestazioni del portiere in forza al Lille ed in scadenza l’anno prossimo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La valutazione del 25enne, inoltre, sorriderebbe ai rossoneri che con circa 10 milioni potrebbero rimpiazzare Donnarumma. Come viene riferito, però, la dirigenza del ‘Diavolo’ sarebbe scettica per quanto riguarda l’aspetto comportamentale. Dai comportamenti turbolenti e fumantini ai rapporti problematici con alcuni compagni di squadra al Lille, avrebbero raffreddato la trattativa che rischia dunque di sfumare definitivamente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al big del Milan | Scambio pazzesco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Serie A per il madridista | Juve e Milan ko

Una pista che, fino a qualche settimana fa, era caldissima per i pali rossoneri e che adesso è ad un passo dal gelo totale. Maignan non convince totalmente il Milan che spera, ancora, di poter prolungare il contratto di Donnarumma.