Novità importante per quanto riguarda il calciomercato del Milan: sarebbe molto vicino il rinnovo del centrocampista Franck Kessie

Vittoria importanti quella del Milan contro il Parma. I 3 punti erano fondamentali in ottica rincorsa Champions League. L’obiettivo principale dei rossoneri, infatti, è quello di ottenere un piazzamento nei primi quattro posti in classifica. Sembra ormai sfumato definitivamente, invece, il sogno scudetto. L’Inter continua a macinare punti importanti e sta dimostrando di non avere rivali all’altezza in questo momento in Serie A. La società, inoltre, continua a monitorare temi legati al calciomercato, soprattutto per farsi trovare pronta in vista del probabile nuovo impegno europeo. Cerca nuove occasioni in entrata al fine di rinforzare e rimpolpare la rosa, ma tiene banco anche la questione legata ai rinnovi. Dopo la conferma di Maldini sull’accordo quasi raggiunto per il prolungamento di Ibrahimovic, arrivano notizie positive anche a proposito della situazione di Franck Kessie. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie a un passo

Stagione tutto sommato positiva per il Milan fino a questo momento. I rossoneri stanno attraversando un momento di calo e contro i ‘Crociati’ la vittoria è arrivata a fatica. Ma il ritorno in Champions League, primo obiettivo stagionale, in vista della prossima annata è più che possibile a 8 giornate dalla fine. La società, quindi, si concentra anche sul futuro delle rosa, alla ricerca di nuovi innesti che possano dare lo sprint giusto in Europa.

Importante, però, anche la questione legata ai rinnovi. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, il centrocampista del ‘Diavolo’ Franck Kessie sarebbe a un passo dal nuovo accordo. Pare sarà il prossimo giocatore a discutere con Maldini nel suo ufficio del prolungamento del suo attuale contratto, in scadenza a giugno 2022.

L’ivoriano è diventato un elemento fondamentale nello schema tattico del tecnico Stefano Pioli e per i lombardi poter contare ancora nei prossimi anni sulle sue prestazioni sportive è una priorità. La nuova intesa dovrebbe prevedere un aumento di stipendio annuale dai 2,2 milioni di euro netti attuali a 3 milioni netti a stagione, con una nuova scadenza a giugno 2024. Rinnovo in vista, quindi, anche per Kessie e il Milan sorride.