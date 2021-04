Calciomercato Milan e Inter, suggestione Emre Can | Cifre e dettagli

Suggestione di mercato per Milan e Inter: Emre Can potrebbe lasciare il Borussia Dortmund la prossima estate

Dopo che il derby si è acceso in campionato, con Milan e Inter in lotta per lo scudetto fino a un paio di mesi fa, la sfida potrebbe essere riproposta anche sul mercato. Le squadre di Pioli e Conte vorranno ben figurare in Champions League la prossima stagione, vista anche l’uscita ai gironi dei nerazzurri. Servono rinforzi e, quindi, Maldini e Marotta si stanno attivando per la prossima estate. Il giocatore prescelto potrebbe essere Emre Can, attualmente al Borussia Dortmund.

Milan e Inter, suggestione Can

Emre Can è approdato al Borussia Dortmund nel gennaio 2020 in prestito, poi venne acquistato a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Non andava d’accordo con Maurizio Sarri, il quale non ha mai voluto puntare sul tedesco. La scelta è stata quella di tornare in Bundesliga, dove si è affermato con la maglia del Bayer Leverkusen. Un suo ritorno in Serie A non è escluso, soprattutto se dovesse trovare una squadra disposta a investire economicamente e tecnicamente su di lui.

Milan e Inter sono due soluzioni, visto che un centrale come lui potrebbe far comodo a Pioli e Conte, anche in ottica di rotazioni per la Champions. Il costo si aggira sui 25-26 milioni di euro.