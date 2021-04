Il Bayern Monaco, a caccia di un vice di Robert Lewandowski, potrebbe pescare in Serie A nella prossima finestra estiva di calciomercato. Occhio al nome di Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina seguito in Italia anche dalla Juventus di Fabio Paratici e dal Milan di Paolo Maldini: le ultime sul calciomercato del campionato italiano



Il Bayern Monaco, nella serata di ieri in Champions League, non è riuscito a ribaltare il risultato dell’andata contro il PSG ed è stato eliminato ai quarti di finale della massima competizione continentale. Nonostante i due gol nel doppio confronto di Choupo-Moting, tra l’altro grande ex della sfida, l’assenza di un bomber di razza come Robert Lewandowski si è fatta sentire e non poco ed apre a molti riflessioni in ottica calciomercato in entrata per il club bavarese.

Il Bayern Monaco potrebbe infatti guardare in Serie A per un talento della Fiorentina di Rocco Commisso: stiamo parlando di Dusan Vlahovic, bomber serbo classe 2000 della squadra allenata da Beppe Iachini. Il giovanissimo attaccante della Viola è la vera rivelazione di questo campionato ed è entrato nel mirino anche delle big del nostro calcio, fra le quali spiccano la Juventus di Fabio Paratici ed il Milan di Paolo Maldini.

Calciomercato Juventus e Milan, Bayern su Vlahovic | I dettagli della possibile operazione

Dusan Vlahovic potrebbe crescere sotto l’ala protettiva di un campione assoluto come Robert Lewandowski e, per il Bayern, sarebbe anche un ottimo investimento per il futuro vista la giovanissima età. Il serbo ha una valutazione in sede di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro e, finora, ha collezionato ben 25 gol nel campionato italiano di Serie A.

Juventus e Milan continuano a seguire con attenzione le prestazioni di Vlahovic con la maglia della Fiorentina, ma l’ipotesi della discesa in campo nella trattativa di un club con la potenza economica come il Bayern Monaco potrebbe sparigliare le carte e beffare le due nobili del nostro calcio.