Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre incerto. Il campione portoghese dovrà prendere una decisione: scambio possibile in Premier

Saranno settimane intense e ricche di sorprese in casa Juventus. Il club bianconero dovrà monitorare da vicino il futuro del campione portoghese, Cristiano Ronaldo, che dovrà prendere una decisione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e potrebbe anche dire addio al termine della stagione dopo le delusioni in campionato e in Champions League. Lo Scudetto tornerà dopo ben nove anni a Milano, sponda nerazzurra, con una cavalcata avvincente degli uomini di Antonio Conte. Alla prima stagione da allenatore di Andrea Pirlo, le dinamiche non sono andate nel verso giusto.

Calciomercato Juventus, Ronaldo futuro incerto: idea scambio

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il sogno del Manchester United è quello di riportare Cristiano Ronaldo in Premier League. Proprio da giovanissimo il portoghese si è consacrato con la maglia dei “Red Devils” iniziando a vincere i primi trofei. Ora il possibile affare potrebbe prevedere anche l’inserimento nell’operazione dell’ex bianconero, il centrocampista francese Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e non ci sarebbero margini per un rinnovo.

Inoltre, il Manchester United avrebbe sempre gli occhi sul talentuoso attaccante argentino, Paulo Dybala, che è sempre alla ricerca di una nuova possibile sistemazione adeguata alle sue caratteristiche. Al momento, però, l’affare includerebbe soltanto il portoghese e il francese, con un occhio di riguarda sempre alla stella argentina con il contratto in scadenza nel giugno 2022. Un giro di suggestioni importanti in vista della prossima stagione visto il possibile addio a parametro zero dei tre a partire dal prossimo anno.

La Juventus continuerà a monitorare il calciomercato per arrivare sempre a giocatori di assoluto valore con ipotesi di scambio suggestive. Il futuro di Cristiano Ronaldo sempre in bilico e fino all’ultimo non sarà chiaro.