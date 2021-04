La Juventus ha deciso come muoversi per l’attacco: arriva la decisione definitiva sul futuro di Alvaro Morata

È un’annata davvero difficile quella vissuta dalla Juventus, che per la prima volta dopo nove anni di successi si ritrova a inseguire la vetta della classifica che a otto giornate dalla fine appare ormai irraggiungibile. Al momento, infatti, al comando c’è l’Inter che ha collezionato ben dodici punti di vantaggio ed è padrona del proprio destino. Mancano davvero pochi punti ai nerazzurri per diventare i nuovi campioni d’Italia e fermare l’egemonia della Juventus.

I bianconeri hanno deluso le attese e in quest’ultimo mese devono conquistare punti per non perdere di vista l’obiettivo quarto posto, visto che è fondamentale arrivare in Champions League per programmare al meglio la prossima annata. A metà maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che potrebbe rendere meno amare il finale di stagione.

Calciomercato Juventus, c’è la decisione sul futuro di Morata: sarà rinnovo del prestito

Mentre la compagine bianconera pensa soltanto al campo e non vuole fallire gli ultimi obiettivi rimasti, la società studia nuove mosse da attuare in estate per rinforzare la rosa e garantire il salto di qualità. Intanto il pensiero ricade anche su quei giocatori che vestono già la maglia della Juventus ma il loro futuro appare in bilico e tra questi c’è anche Alvaro Morata.

Lo spagnolo si è trasferito dall’Atletico Madrid alla Juventus la scorsa estate con la formula del prestito a 10 milioni che può essere rinnovato per la stessa cifra in estate 2021 prima di essere acquistato a titolo definitivo a 35 milioni nel 2022. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, la Juventus avrebbe deciso di trattenere Morata anche per la prossima annata e quindi prolungare il prestito rispettando gli accordi di settembre scorso.

Morata era partito nel migliore dei modi in questa annata ma il suo rendimento era calato nelle ultime settimane: questo però non farà cambiare idea alla società che punterà ancora su di lui per l’attacco.