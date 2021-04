Il tesoretto per arrivare a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, passa per tre cessioni illustri alla Juventus

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è tornato di moda, in Serie A e non solo. Il centrocampista serbo della Lazio, infatti, potrebbe essere uno degli uomini che animerà il calciomercato estivo, con Juventus, Inter, ma anche Real Madrid, Manchester United e PSG pronte a fare follie per riuscire a strappare il campione alla squadra del patron Claudio Lotito, che chiede 70 milioni per lasciarlo partire da Roma.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, continui contatti con Allegri | Addio Pirlo

Calciomercato Juventus, il tesoretto per Milinkovic passa da tre cessioni

In piena crisi finanziaria, dovuta soprattutto alla pandemia che ha svuotato le casse delle società, non sono in tanti a potersi permettere spese pazze durante la prossima finestra di mercato. A volte, però, ne vale la pena.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, rinforzo per la mediana | Gioiello dalla Premier: le cifre

Questo è quanto pensano i dirigenti della Juventus, che per poter portare a Torino il campione della Lazio Sergej Milinkovic-Savic sono disposti a vendere tre pedine molto importanti per la squadra allenata da Andrea Pirlo. I sacrificabili, in casa bianconera, sono tre al momento: dalla loro vendita, e con il risparmio dei loro ingaggi, potrebbero riuscire a mettere da parte il tanto giusto per accontentare le pretese di Claudio Lotito.

E quindi via Merih Demiral, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey, dentro il serbo, classe 1995. Con il turco, la Juventus potrebbe portare a casa 30 milioni di euro, risparmiando 1,8 milioni a stagione fino al 2024, per l’azzurro, invece, arriverebbero 18 milioni e meno 4 milioni di stipendio per l’anno prossimo, considerato il contratto in scadenza nel 2022. Per quanto riguarda il gallese, la cifra dell’ingaggio è una delle più alte in rosa: a disposizione, al momento, fino al 2023, con la sua vendita la Vecchia Signora avrebbe 14 milioni di euro in più, a cui si devono aggiungere i 20 milioni per l’acquisto del cartellino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, svolta per il futuro di Aguero | Incontro con l’agente!

Calcolatrice alla mano, la cifra richiesta dal patron biancoceleste per il ‘Sergente’ verrebbe ampiamente superata, permettendo quindi a Fabio Paratici di presentare al ventiseienne un contratto con i fiocchi. Al momento, per onore di cronaca, Milinkovic guadagna dalla Lazio 3,2 milioni di euro a stagione (fino al 2024!). Convincerlo con cifre al rialzo potrebbe non essere così difficile.