Calciomercato Juventus e Milan, intreccio De Paul | Libera l'ex Inter!

La Juventus e il Milan potrebbero sfruttare un’occasione dal PSG grazie a Rodrigo De Paul: tutti i dettagli

La Juventus e il Milan sono molto interessate a rinforzare la trequarti offensiva per la prossima stagione. Per Paratici e Maldini potrebbero aprirsi delle porte grazie agli intrecci che presenta il calciomercato ogni anno. Uno di questi, potrebbe iniziare dal trasferimento di Rodrigo De Paul. Sull’argentino dell’Udinese pare sia piombato forte il Paris Saint-Germain, alla ricerca di nuovi rinforzi che sappiano abbinare qualità e quantità. Sull’ex Valencia ci sono anche l’Inter e il Leeds United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo in attacco | Possibile futuro in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, chiude le porte | “Non compriamo il Milan”

Juventus e Milan, Rafinha ‘liberato’ da De Paul

Rodrigo De Paul questa stagione ha disputato 29 partite in Serie a, segnando 6 gol e siglando 6 assist. Uno score che gli ha fatto guadagnare l’interesse di un club blasonato come il PSG. Con l’eventuale acquisto dell’argentino, Leonardo ‘libererebbe’ la cessione di Rafinha Alcantara. I due occupano la stessa posizione in campo e l’ex Inter potrebbe diventare un’occasione per le squadre italiane.

E qui, entrano in ballo Paratici e Maldini. La Juventus ha bisogno di una qualità persa negli ultimi anni, per servire a dovere gli attaccanti di Pirlo. D’altra parte, il Milan si trova a dover gestire situazioni spinose come il rinnovo di Calhanoglu, o il prestito secco di Brahim Diaz che dovrà ritrattare con il Real Madrid.