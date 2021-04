La Juventus è intenzionata a rinforzare il centrocampo, uno dei punti deboli della squadra ora guidata da Andrea Pirlo. Affare clamoroso

Anche se non ha ancora certezze da Cristiano Ronaldo a Dybala passando per Pirlo, la Juventus si è già attivata per quella che sarà la prossima campagna acquisti. La dirigenza bianconera sembra avere le idee chiare: servono nuovi innesti anche a centrocampo, indubbiamente uno dei punti deboli della rosa.

Calciomercato Juventus, prove di ‘scippo’ al Milan: rilancio clamoroso

A proposito di acquisti a metà campo, le priorità sono due: un playmaker, con Locatelli del Sassuolo a quanto pare in cima alle preferenze; un profilo di grande forza fisica, capace di inserirsi in zona gol. Stando ai rumors di calciomercato, il nome che piace a Paratici e soci è quello di Kessie. La Juve vorrebbe sfruttare il fatto che sia (ancora) in scadenza a giugno 2022 e sul tavolo potrebbe offrire non più di 22-25 milioni di euro cash e il cartellino di Federico Bernardeschi, valutato sui 18 milioni. Parliamo in sostanza di una proposta complessiva di 40-45 milioni di euro. Scontata la risposta dei rossoneri, un no secco.

Si dice che Maldini possa dare il via libera a Kessie-Juve solo se il club di Andrea Agnelli dovesse aprire a uno scambio alla pari con Federico Chiesa, pallino dello stesso Dt milanista così come di Stefano Pioli. Scontata pure la replica juventina, Chiesa è incedibile.

A.R.