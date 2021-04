Il destino di Alvaro Morata alla Juventus è ancora tutto da scoprire. Per il centravanti spagnolo potrebbe aprirsi una pista inglese

Sarà un finale di stagione ricchissimo di temi per la Juventus, che punta ad un posto in Champions e alla vittoria della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il rush finale determinerà inoltre una grossa fetta del futuro di Alvarto Morata, che ha convinto solo a tratti in questa complicata stagione bianconera. Dal suo rientro a Torino lo spagnolo ha infatti messo a segno un buon bottino di 17 reti e 12 assist totali tra tutte le competizioni, venendo però un po’ meno in campionato dove ha timbrato il cartellino solamente in 8 circostanze. Troppo poco per dare un contributo tangibile all’attacco di Pirlo, che si sorregge soprattutto sulla vena realizzativa di Cristiano Ronaldo. Alla luce inoltre della situazione economica attuale, e delle alte cifre del riscatto di Morata dall’Atletico Madrid, la Juventus compirà riflessioni attente sul suo futuro. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, effetto domino per Morata: spazio in Premier

Aleggiando dubbi nell’attacco della Juve, così come in quello del Tottenham. In casa ‘Spurs’ potrebbe essere arrivato il momento di dire addio a Harry Kane, forte centravanti inglese che piace a diverse big europee. In particolare il numero 10 del club del nord di Londra sarebbe nel mirino di Mauricio Pochettino, suo ex allenatore e mentore, che lo vorrebbe con se al Paris Saint Germain. I parigini stanno vivendo un altro percorso Champions da sogno, alimentato proprio dall’arrivo in panchina del tecnico argentino che in estate potrebbe avanzare richieste importanti.

Qualora il PSG accontentasse Pochettino con Kane, lo stesso Tottenham si ritroverebbe con l’urgenza di acquistare un nuovo centravanti di respiro internazionale. In questo contesto, qualora la Juventus decidesse di non riscattare Morata dall’Atletico, potrebbe inserirsi proprio lo spagnolo, che ha già vissuto un’esperienza in Premier, e che per caratteristiche potrebbe inserirsi al meglio in un attacco vivace come quello degli ‘Spurs’.