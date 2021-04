La Juventus è a caccia di nomi nuovi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: i bianconeri devono fare i conti con la situazione contrattuale di Paulo Dybala, attaccante argentino in scadenza nel 2022 con la Vecchia Signora. Al suo posto, la Juventus potrebbe puntare su un giovanissimo del Borussia Dortmund, ma non è Haaland



E’ arrivato il momento della verità per la Juventus di Andrea Pirlo che, da qui alla fine del mese di maggio, cerca conferme dal punto di vista dei risultati e del gioco in vista della prossima stagione. I bianconeri devono centrare la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League e cercare di vincere, in finale, la Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, nel turno precedente, ha eliminato il Napoli di Gennaro Gattuso.

Una pedina importante, nonostante la stagione in ombra, sarà di certo Paulo Dybala, attaccante argentino in bianconero dall’estate di calciomercato del 2015 dopo l’addio al club torinese di Carlos Tevez. Anche la Joya, visto il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe salutare la Continassa al termine della stagione con molti club sulle sue tracce, fra i quali spicca anche l’Inter dell’ex juventino Beppe Marotta, dirigente che ha portato l’ex Palermo allo Stadium.

Calciomercato Juventus, addio Dybala | Obiettivo dal Dortmund

In caso di addio di Paulo Dybala, la Juventus potrebbe virare su un talento del Borussia Dortmund, ma non stiamo parlando della stella norvegese Erling Braut Haaland. Il profilo giusto sarebbe infatti quello di Giovanni Reyna, giovanissimo talento del club della Ruhr classe 2002 con un contratto fino al 2025.

Il giocatore di nazionalità americana è già noto a gran parte del calcio che conta ed ha una valutazione di mercato non inferiore ai 40 milioni di euro. In questa stagione, Reyna ha collezionato ben 26 presenze in Bundesliga mettendo a segno 3 gol per la sua squadra e fornendo 6 assist ai suoi compagni. Reyna agisce nella stessa posizione di Paulo Dybala e può essere impiegato anche da ala destra ed ala sinistra.