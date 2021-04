La Juventus programma i prossimi colpi di calciomercato e, la prossima estate, potrebbe dare l’assalto ad un vecchio obiettivo bianconero: idea scambio con Dybala

In attesa di scendere in campo per il big match contro l’Atalanta, in casa Juventus è già tempo di pensare alle prossime operazioni di calciomercato. L’estate può regalare non poche sorprese alla rosa allenata da Andrea Pirlo: in tal senso, rispunta l’ex obiettivo di Paratici che può arrivare grazie al sacrificio di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, rinforzo ‘grazie’ a Dybala

Secondo quanto riportato da ‘El Larguero’, in casa Atletico Madrid sarebbero due i big pronti ad essere messi sul mercato per il prossimo anno. Da un lato Saul, sul quale vi sono diversi top club, dall’altro una vecchia conoscenza della Juventus. Il ‘Cholo’ è deciso ad avallare la cessione di Gimenez, già accostato nelle scorse sessioni di mercato alla ‘Vecchia Signora’.

Il 26enne uruguagio è in scadenza il 30 giugno 2023 e potrebbe dunque tornare fortemente nel mirino di Paratici. L’idea sarebbe quella di inserire nell’eventuale trattativa il cartellino di Paulo Dybala. In scadenza l’anno prossimo con la Juventus, la ‘Joya’ difficilmente resterà a Torino ed è già da tempo uno dei nomi sul taccuino di Simeone.

Ecco quindi che uno scambio alla pari, con entrambi i giocatori valutati circa 50 milioni di euro, rappresenterebbe la soluzione ideale per Juventus e Atletico Madrid.