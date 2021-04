L’Inter continua a cercare un degno erede di Samir Handanovic per il futuro in porta: a sorpresa il mirino si sposta in Turchia

Inter che viaggia verso la conquista dello scudetto, e anche in maniera indisturbata sorprendendo tutte le attese. Infatti al momento i nerazzurri hanno 11 punti di vantaggio dal Milan secondo e 12 dalla Juventus terza, a sottolineare che il campionato ha una dominatrice, l’Inter. Però nel frattempo si avvicina anche la prossima finestra estiva di calciomercato, dove la società interista dovrà migliorare la rosa per tornare competitiva anche in Europa, unico vero fallimento della stagione in corso.

Tra le priorità per il futuro della squadra c’è senza dubbio quello di trovare un erede di Samir Handanovic. Il portiere interista infatti ha ormai 36 anni e bisogna iniziare a pensare anche ad un suo possibile ritiro. Per sostituirlo, oltre ai nomi già noti, spunta un profilo nuovo dalla Turchia.

Calciomercato Inter, futuro in porta: occhi su Cakir

Dopo nove anni nell’Inter, Samir Handanovic potrebbe riflettere seriamente sul proprio futuro. Il capitano nerazzurro infatti potrebbe decidere presto di appendere i guanti al chiodo visti i suoi 36 anni, che a luglio diventeranno 37. Così l’Inter inizia a pensare al futuro tra i pali, guardando a diversi profili sia in Serie A che non.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.com’, i nerazzurri starebbero osservando con interesse anche il profilo di Ugurcan Cakir, estremo difensore del Trabzonspor. Il portiere classe 1996 in questa stagione ha collezionato 32 partite, incassando 31 reti, e mantenendo la porta inviolata in ben 12 occasioni. Il suo cartellino sarebbe valutato intorno 15-20 milioni. Un nome certamente a sorpresa per il futuro tra i pali nerazzurro rispetto ai vari Musso, Gollini e Cragno che militano in Serie A. Ma quello del turco è certamente un profilo da continuare a tenere d’occhio.